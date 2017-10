"Am găsit în casă intestine de la o pasăre, o lamă de cuţit şi o broască"

"Am găsit în casă intestine de la o pasăre, o lamă de cuțit și o broască"

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Viața bate filmul, iar Brigitte Sfăt, soția tenismenului Ilie Năstase, știe cel mai bine. A trecut prin numeroase probleme și încercări, iar la un moment dat a bănuit că cineva i-ar fi făcut vrăji. Frumoasa brunetă a povestit că la un moment dat, după un șir de întâmplări extrem de triste, a găsit în casă câteva semne care au dus-o cu gândul la magie neagră. "M-am gândit că poate cineva mi-a făcut ceva, m-am gândit la vrăji. Când ne-am mutat la casă am găsit intestine de la o pasăre, o broască. Am găsit o lamă de cuțit în tocul de la ușă și niște ace înnodate cu ață roșie și neagră. M-am speriat și am început să merg pe la mănăstiri. Acum nu mă mai gândesc, nu îmi mai pun întrebări și nu vreau să mai deschid uși care nu trebuie deschise", a mărturisit Brigitte, extrem de afectată, scrie spynews.ro.