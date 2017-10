„Am fost preferatul Elenei Ceauşescu. Ea mi-a făcut buletin de Bucureşti“

Interviu Cătălin Botezatu:

„Am fost preferatul Elenei Ceaușescu. Ea mi-a făcut buletin de București“

Week-end-ul trecut, Cătălin Botezatu și-a lansat la Constanța prima parte a biografiei sale, „Trei vieți. Pedeapsa”, scrisă de jurnalista Monica Vlad. O asumare pe cale editorială a trecutului, o confesiune în pagini de hârtie, pe care designerul a motivat-o prin dorința de a oferi o lecție celor care i-ar putea urma modelul de viață. În ultimii ani, controversele din jurul său s-au acutizat, pe fondul insistenței media sau pe cel al dorinței crescânde de vizibilitate a creatorului de modă. Cu amabilitate, cel mai cunoscut și mai dezbătut designer român, care vineri a împlinit 44 de ani, a răspuns curiozităților noastre. - Am urmărit intervențiile telefonice furibunde pe care le-ați avut la TV. Există momente în care regretați supra-expunerea mediatică? - Tot timpul regret că mă expun. Dacă aș putea să-mi schimb viața și s-o iau de la capăt, n-aș mai lege această lume în care sunt tot timpul în atenția presei. Reacțiile mele poate sunt mai virulente, mai incisive, dar denotă că nu am nimic de ascuns, că nu am nimic de pierdut. Am fost și voi rămâne așa, voi spune lucrurilor pe nume, indiferent de ceea ce se crede despre mine. Poate n-am diplomație, deși am terminat și eu o Facultate de Drept, dar mai bine să le spun oamenilor în față decât să îi vorbesc pe la colțuri. Îmi place ca atunci când cineva are ceva să-mi spună, să-mi spună în față, pentru a-mi putea permite să dezmint sau să aprob ceea ce spune. Nu-mi place ca cineva să mă acuze în lipsă. - Și lansarea biografiei este tot o expunere. Are mai puține riscuri? - Nu este nicio expunere, este o asumare. Mi-am asumat deja acest capitol al vieții mele, acum am intrat în detalii, să spunem. Am povestit aproape pas cu pas ce mi s-a întâmplat, tocmai pentru a fi o pildă pentru cei care ar putea cădea, derapa într-un moment al vieții. - Povestiți-ne despre perioada în care ați fost modelul preferat al Elenei Ceaușescu. - A fost onorant, chiar dacă lumea crede altceva. Am avut foarte multe facilități, faptul că am fost preferatul soției lui Ceaușescu mi-a creat o anumită imagine. Când am intrat în lumea modelling-ului, nu aveam buletin de București, și atunci Elena Ceaușescu a semnat un document prin care actul era emis în 24 de ore. Pentru mine nu au fost doar favoruri. Dar nici eu nu i-am dezamăgit. La nicio o lună, în Germania deveneam, la 19 ani, cel mai bun manechin european. În același an, eram pentru România top modelul masculin al țării, care aducea bani din premii internaționale și care apărea prin reviste de specialitate din țară și străinătate. Am fost favorizat că mă plăcea pur și simplu ca bărbat, dar din punct de vedere profesional am muncit foarte mult. - V-ați făcut testamentul acum doi ani. De cine va fi con-tinuată misiunea lui Cătălin Botezatu? - După ce treci un anumit prag, ai putea spune, dacă ai fi egoist: „ce mai con-tează?”. Vizavi de fashion, n-aș vrea ca cineva să-și murdărească viața, să sufere și să fie în centrul atenției, așa cum am fost eu. Vizavi de partea financiară, cineva se va trezi cu mulți bani. Printre persoanele care se vor trezi cu mulți bani sunt oameni care au nevoie de ei, care probabil că nici nu-și vor da seama de ce au fost aleși. O parte din banii mei o voi dona copiilor. Așa cum am donat tot timpul fără a face tam-tam. Cu 8 ani în urmă am donat o sumă care ar putea fi considerată exorbitantă pentru unii oameni. Am făcut o donație de aproape un milion de euro, pe care îi câștigasem dintr-o afacere, fără să spun unde s-au dus, la cine s-au dus. E important că acei copii, vreo 30, care acum sunt adolescenți, au acum o viață bună.