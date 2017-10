"Am fost o fată săracă”

Ştire online publicată Luni, 25 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Valentina Pelinel (34 de ani) arată trăsnet și știe mereu să înfierbânte imaginația bărbaților. Puțini știu, însă, despre frumoasa blondă că a avut o copilărie destul de grea.În prezent, Valentina Pelinel este unul din cele mai apreciate manechine din România. De-a lungul timpului, vedeta a cunoscut faima și a avut parte de câștiguri fabuloase. Însă Valentina Pelinel nu a trăit dintotdeauna pe picior mare. "Am fost o fată săracă. E o parte bună din treaba asta. Altfel am văzut viața la New York, altfel am văzut fiecare dolar pe care l-am câștigat, altfel te bucuri de lucruri când ai mâncat toată copilăria, pâine cu unt, încălzită la un reșou. Eu când am plecat în America aveam doar 40 de dolari la mine, primiți de la cineva. Când m-am dus la preselecții, eu le-am spus că vin din România și că nu am bani de haine, nu am cu ce să investesc în mine, pentru viitoarele preselecții", a mărturisit Valentina Pelinel, în cadrul emisiunii "Dincolo de aparențe", de la Antena Stars, prezentată de Florentina Fântânaru, scrie click.ro.