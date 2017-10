„Am fost în locul unde lumea s-a născut şi am dormit în peşteră, ca ursuleţii“

„Am fost în locul unde lumea s-a născut și am dormit în peșteră, ca ursuleții“

Ştire online publicată Joi, 23 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor ProTV, a trăit o experiență inedită în Turcia, unde și-a petrecut vacanța de vară. Ea a declarat că acolo a simțit cum s-a născut și cum a evoluat lumea.„Am mers în vacanță pe urmele unor civilizații de mii și mii de ani în bătrâna și fascinanta Anatolia. Turcia, cum îi spunem acum, dar o Turcie nu a plajelor, discotecilor și serviciilor all inclusive, ci una în care simți cum s-a născut și cum a evoluat lumea. Am locuit acolo așa cum stau de mii de ani oamenii locului, în găurile săpate în acele stânci. Ca ursuleții, direct în peșteră. Am vizitat fabuloasele orașe subterane, etaje întregi de case și străzi sub pământ, cum nu mi-am imaginat vreodată că pot fi și care ar fi putut să adăpostească până la 35.000 de oameni dacă la suprafață erau asediați de invadatori”, a dezvăluit Amalia Enache.