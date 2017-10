„Am făcut sex cu Vin Diesel într-un lift, în mare, în balcon şi în duş“

„Am făcut sex cu Vin Diesel într-un lift, în mare, în balcon și în duș“

Ştire online publicată Marţi, 12 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O româncă povestește cum a făcut sex cu celebrul actor Vin Diesel și susține că va pleca la el în America, în speranța obținerii unui rol, scrie showbiz.ro.Larisa Perescu este din Timișoara, unde se pare că profesează ca și actriță și model, dar are aspirații mult mai înalte: se vrea actriță la Hollywood. Și cum altfel ar putea să se afirme dacă nu legându-se de un nume mare din cetatea filmului. „Victima” Larisei este nimeni altul decât carismaticul Vin Diesel, fostul iubit al româncei Alina Pușcău. Bruneta susține că a avut o relație cu acesta și nu se sfiește să ofere detalii despre partidele lor de sex.„M-am întâlnit cu Vin Diesel de mai multe ori pe ascuns în Italia, apoi, în România, am luat legătura pe Twitter. Noi ne-am cunoscut pe un platou de filmare, eu fiind la figurații, în Londra. Când ne-am cuplat, regizorul nostru a fost invitat la cină. Relația noastră a durat patru luni, însă eu am avut pro-bleme cu familia și ne-am cam distanțat, însă am reluat-o când am ajuns în România, timp în care am comunicat alte șase luni pe telefon și pe alte rețele de socializare”, a mărturisit Larisa.Ce a dus la terminarea aventurii? Faptul că se simțeau mereu vânați de fotografi, zice Larisa.„Trebuia să vină la mine, de ziua mea, dar ne-am certat din cauza pre-sei. În Italia ne-au surprins paparazzi, în club. Eram pe el călare, dansam și îl pupam. Eram blondă cu părul lung și amândoi eram beți rău de-a binelea, eram rupți (în Milano). Am făcut sex cu el într-un lift, în mare, în balcon și în duș... E bun, are ce îi trebuie, doar că în realitate nu arată cum îl vedem la TV sau în poze. E mult mai îmbă-trânit, ridat, obosit, nervos, agitat, urlă, dă ordine și înjură ca nebunul. Acum voi pleca în America la Vin Diesel pentru niște tratative de rol”, susține românca.