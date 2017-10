"Am cea mai șarlatancă, hoață, mincinoasă, hrăpăreaţă şi prefăcută mamă"

"Am cea mai șarlatancă, hoață, mincinoasă, hrăpăreață și prefăcută mamă"

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nu mai există cale de întoarcere! Oana Zăvoranu i-a declarat din nou război mamei ei și de data aceasta pare hotărâtă să meargă până în pânzele albe ca să-și facă dreptate, scrie click.ro."Am avut cel mai mare ghinion să am cea mai șarlatancă, hoață, mincinoasă, hrăpăreață și prefăcută mamă din Univers (...). Dacă mă nășteam la Hollywood, acum eram departe....dacă trăia tatăl meu, viața mea era cu totul alta.....dar el a murit și trăiește cea care l-a lăsat să moară umil, sărac și înșelat după ce i-a pus lumea la picioare când nu avea nici chiloți pe ea (dar asta cu înșelatul e o altă poveste nespusă de mine până acum). (...) Marioara înțelege doar că e hoață și vrea să mă distrugă, dar nu o sa îi iasă că nu are ea tăria mea de caracter. Nu am știut ce înseamnă dragostea unei mame, dar am avut în compensație doi tați' a scris Oana Zăvoranu pe contul ei de socializare.