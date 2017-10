Alphaville o mai veni în martie 2010

Ştire online publicată Miercuri, 07 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Concertul „Back to the ’80s”, pe care trupele Alphaville și Bad Boys Blue urmau să-l susțină la Sala Polivalentă din București, pe 13 octombrie, a fost amânat pentru prima parte a anului 2010, cel mai probabil pentru luna martie, informează organizatorii, Kompas Events. Muzicienii invocă probleme de natură tehnică, ce nu au putut fi rezolvate în timp util. Biletele achiziționate rămân valabile pentru următoarea dată a concertului, care va fi comunicată în cel mult o lună, susțin reprezentanții Kompas Events. Cei care doresc să își recupereze banii o pot face din locurile de unde și-au achiziționat biletele. Ultimul concert susținut de formația Alphaville în România a fost pe 5 aprilie 2008. Alphaville este o trupă germană de synthpop-rock, care s-a bucurat de o mare popularitate în anii ’80. Membrii fondatori ai acesteia sunt Marian Gold, Bernhard Lloyd și Frank Mertens. Trupa s-a intitulat inițial Forever Young, la fel ca și single-ul ei de debut. În 2008, formația a realizat un remix al piesei „Forever Young”, care a urcat pe primul loc în topurile oficiale australiene. De asemenea, Alphaville este cunoscută și pentru un alt hit, „Big in Japan”.