Alina Sorescu: "Nu este necesar să apelezi la tratamente foarte scumpe"

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alina Sorescu are câteva reguli de la care nu se abate atunci când vine vorba de îngrijirea aspectului ei fizic. Cântăreața și fosta pre-zentatoare tv merge la salonul de înfrumusețare frecvent și la sala de sport, însă mărturisește că poate la fel de bine să aibă grijă de ea și acasă.„Am grijă de mine în măsura în care lucrurile astea nu devin o obsesie și am grijă de mine fiindcă ăsta e un lucru de care absolut orice femeie trebuie să țină cont. Merg la coafor, mă vopsesc la timp, astfel încât să nu se vadă rădăcina mai închisă la părul meu blond.Merg la dentist o dată la șase luni, la cosmetică, merg la sală atât cât îmi permite timpul. Nu merg la sală pentru a scăpa de kilograme, ci pentru a mă simți eu bine în corpul meu. Încerc să ajung de două ori pe săptămână. Masajul este un răsfăț de care nu am parte foarte des, pentru că nu am timp, dar trebuie să recunosc că e unul dintre cele mai frumoase moduri în care mă relaxez din când în când. Nu ai nevoie să cheltui sume mari de bani pentru a te îngriji. Nu este necesar să apelezi la tratamente foarte scumpe. Poți să-ți faci o manichiură și acasă, dacă ești pricepută îți poți aranja și părul într-o coafură interesantă sau ți-l poți prinde într-o coadă împletită care să îți dea un aspect îngrijit. Totul depinde de cât ești de dibace, dar cred că poți găsi mici trucuri de frumusețe chiar și la tine acasă. Un exemplu bun sunt și tratamentele naturiste, care cred eu că, de multe ori, dau rezultate mult mai bune decât cremele foarte scumpe apărute pe piață din dorința producătorilor de a câștiga cât mai mult”, a spus Alina Sorescu, pentru adpm.ro.