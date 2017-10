Alina Eremia lasă muzica pentru dans: "Am bătut palma!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alina Eremia, din trupa LaLa Band, își dorește de multă vreme să participe la un show de dans. A trebuit să schimbe televiziunea ca să-și vadă visul împlinit, iar de luna viitoare va concura cu alte 11 vedete în competiția “Dansează printre vise”, de la Antena 1.Când colegii ei din LaLa Band, Sore și Dima, făceau furori la PRO TV cu dansurile lor senzaționale, Alina îi privea și-și dorea să fie în locul lor.“Mi-aș dori să particip și eu, dansul este una din pasiunile me­le”, ne declara a­­­­­­tunci Alina. Acum, e fericită: a fost aleasă să fa­că parte din echipa primei ediții “Dansează printre vise”, care va debuta la Antena 1 în prima parte a lunii viitoare. 12 vedete, 6 fete și 6 băieți, se vor confrunta în ring, iar perechile lor vor fi dansatori profesioniști.“Nu vă închipuiți cât de fericită am fost când mi-a fost făcută propunerea! Am bătut palma cu tot entuziasmul”, a spus frumoasa de doar 20 de ani.După ce-a trecut eu- foria de moment, Alina a-nceput să le ceară sfatul colegilor care au trecut printr-un cantonament de dans, pentru a ști ce o așteaptă: “M-am interesat ce presupune o astfel de competiție. Am văzut cât de solicitante sunt antrenamentele, dar tot vreau să particip”, scrie libertatea.ro.