Alice Cooper vrea să-i cumpere o Biblie lui Lady Gaga

Ştire online publicată Vineri, 16 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rockerul Alice Cooper intenționează să îi cumpere de Crăciun cântăreței Lady Gaga o Biblie și o carte de bucate.Rockerul în vârstă de 63 de ani este bun prieten cu Lady Gaga și a spus că dorește să îi ofere acesteia câteva cadouri utile. El crede că acele obiecte ar putea să o ajute pe artista americană să își "îmblânzească" comportamentul scandalos, informează contactmusic.com."O cunosc foarte bine pe Lady Gaga. De Crăciun îi voi cumpăra o carte de gătit de Betty Crocker. Îi voi plăti și un abonament la site-ul Good Housekeeping, pentru că știu deja că acestea sunt două dintre lucrurile pe care ea nu le deține. S-ar putea să îi cumpăr și o Biblie", a declarat Alice Cooper pentru revista New Musical Express.Muzicianul, pe numele real Vincent Furnier, este cunoscut pe scenă ca Alice Cooper și și-a construit de-a lungul anilor o anumită imagine, purtând un machiaj și ținute devenite de acum legendare.El spune că foarte multe elemente din personalitatea lui artistică se regăsesc în cea a starului pop Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta."Ea a creat un personaj denumit Gaga. Eu am creat un personaj numit Alice Cooper, pe care îl joc mereu când urc pe scenă. Acum nu sunt Alice, dar voi fi Alice diseară, pe scenă. Ea compune cântece pentru Lady Gaga, la fel cum și eu compun cântece pentru Alice Cooper. Cred că este minunată", a spus Alice Cooper.De la primul său album solo, din 1975, "Welcome to My Nightmare", până la albume precum "The Last Temptation", din 1994, și "Brutal Planet", din 2000, albumele-concept au fost specialitatea lui Alice Cooper. Cel mai recent album de studio, "Along Came a Spider" (2008), este istoria unui ucigaș în serie - o pânză de intrigi, înfășurată în jurul unui hard-rock de calibru greu. Coprodus de Alice Cooper împreună cu echipa DanySaber (Black Grape, Rolling Stones, Ozzy Osbourne, David Bowie) și Greg Hampton (Bootsy Collins, Buckethead), albumul include piese precum "I Know Where You Live" și "Vengeance Is Mine", ce evocă imnuri clasice din portofoliul lui Cooper - "Is it My Body" și "Under My Wheels".Alice Cooper a cântat și în România, cel mai recent show al său având loc în iunie, la București.Lady Gaga are 25 de ani și este câștigătoare a cinci premii Grammy. Ea este considerată una dintre cele mai interesante și originale artiste din noul val și se bucură de un imens succes comercial. Lady Gaga a devenit celebră grație unor hituri precum "Bad Romance" și "Poker Face" și a încântat publicul cu ocazia unor apariții live ieșite din comun, purtând întotdeauna costume șocante sau dând foc pianului la care cânta în timpul galei American Music Awards 2009. Recent, Lady Gaga a devenit oficial primul artist din lume ale cărui videoclipuri au depășit un miliard de vizualizări pe site-ul YouTube, iar revista Billboard a desemnat-o "artista anului" pe 2010. Totodată, albumul "The Fame Monster" al cântăreței Lady Gaga a fost cel mai bine vândut material discografic al anului 2010, cu 5,8 milioane de copii cumpărate la nivel mondial.