Ali Campbell, vedeta UB40, cântă la Bucureşti

Ali Campbell, vedeta UB40, cântă la București

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ali Campbell, legendara voce a grupului UB40, va cânta la Sala Palatului din București, la vară, în sprijinul copiilor săraci, abandonați sau cu dizabilități. Evenimentul este organizat de FARA, o asociație de binefacere care își desfășoară activitatea sub înaltul patronaj al Prințului de Wales, al actriței Nicole Kidman și al Prințesei Marina Sturdza. Ali Campbell are una dintre cele mai distinctive voci din Marea Britanie. Ca și solist al trupei de renume mondial UB40, Ali Campbell a vândut peste 60 de milioane de discuri în toată lumea, a avut patru hituri, peste 40 de single-uri care au intrat în Top 40 UK, a lansat 24 de albume de studio și a primit un premiu Ivor Novello pentru „realizări pe plan internațional”. Printre piesele clasice ale artistu-lui, se numără „One in Ten”, „Red Red Wine”, „Don’t Break My Heart” și „Can’t Help Falling in Love”. Concertul susținut de Ali Campbell la București va avea loc pe 16 iunie, începând cu ora 20.00. Fon-durile obținute în urma vânzărilor de bilete precum și a donațiilor făcute de diverse companii vor fi folosite exclusiv pentru susținerea proiectelor FARA. Biletele, cu prețuri cuprinse între 70 și 220 de lei, vor fi puse în vânzare începând de astăzi și vor putea fi achiziționate din rețeaua Eventim: magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas și Cărturești și on-line, pe www.eventim.ro.