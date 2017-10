Alexandru Arşinel va fi externat după transplantul de rinichi

Alexandru Arșinel va fi externat după transplantul de rinichi

Ştire online publicată Joi, 12 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Alexandru Arșinel va fi externat de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj în cursul zilei de astăzi, după ce a fost supus unui transplant de rinichi, potrivit Agerpres.ro.Arșinel a declarat, joi, într-o conferință de presă, că se simte bine după ce a trecut printr-un moment foarte greu.'Plec astăzi acasă, voi urma o perioadă cu restricții impuse de operație. Ca să fie o reușită, operația impune niște reguli de viață destul de stricte. Va trebui să păstrez nivelul anticorpilor la un nivel foarte jos, dar altfel de restricții nu, și nu femei, domnul profesor Lucan mi-a spus 'i-ați gândul'. Habar nu aveți ce clinică aveți aici, ce personal de o calitate pe care nu cred că o putem găsi în multe locuri din lume, este o oază dătătoare de speranță. Am bătut la ușa unui spital și am cerut ajutor și azi pot să vă zâmbesc, pot să plec fericit acasă. Mă simt bine, puțin slăbit, nu sunt un dandy, dar starea mea este bună, am trecut printr-un moment foarte greu și vedeți acum un om căruia i s-a dat viață. Vreau să revin cât mai repede în fața publicului, să muncesc, mă așteaptă o nouă stagiune, vreau să îmi văd nepoții mari', a spus Alexandru Arșinel.Actorul a mulțumit familiei donatorului și a spus că de 40 de ani are o problemă de nefrologie, figurând în evidența spitalului 'Carol Davilla' din București.La rândul său, șeful ICUTR Cluj, Mihai Lucan, a declarat că operația a fost un succes.'Dl. Arșinel va fi externat diseară. Operația a fost un succes. Suntem fericiți că am mai reușit o dată să învingem noi și nu moartea', a afirmat Mihai Lucan.