Alexandru Arşinel: «Îmi pare rău că m-am născut în România!»

Alexandru Arșinel: «Îmi pare rău că m-am născut în România!»

Ştire online publicată Luni, 02 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandru Arșinel a suferit recent o intervenție chirurgicală în urma căreia s-a ales cu un rinichi nou. Acest lucru pare să fi stârnit controverse din partea unor persoane care au speculat că actorul a primit transplantul datorită notorietății sale.În urma acestor zvonuri, Arșinel s-a arătat dezgustat și a făcut câteva declarații pentru www.ziarulring.ro în acest sens. "Nu este hotararea mea. Pentru a va lamuri in acest sens, ar trebui sa-l sunati pe dl profesor Lucan sau pe seful comisiei de transplant de aici de la Cluj, cei care au hotarat sa ma cheme. tine de compatibilitate, de starea pacientului si astfel se iau hotararile. Eu acum aud prima data un asemenea lucru si sunt blocat. M-as fi mirat sa nu apara si rautati.O rautate de genul asta mi s-a spus si de la Bucuresti ca ar fi aparut pe un blog din partea unui coleg, un actoras care apare in ce nu stiu formula de spectacol de la o televiziune si care spunea ca se bucura de situatia mea de sanatate in ideea ca, in sfarsit, poate sa mai vina un alt actor in locul meu. Rautati inerente, care apartin, uneori, acestui popor... Daca ati discuta cu dl doctor Lucan, cred ca v-ati lamuri despre cine este acest domn Ungureanu. A fost o sansa. Poate ca Dumnezeu a vrut sa mi-o trimita. N-as dezvolta foarte mult, pentru ca efectiv intru intr-o stare de depresie si incep sa ma gandesc ca-mi pare rau ca m-am nascut in tara asta", a spus actorul pentru sursa citată, scrie libertatea.ro.