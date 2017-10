Alexandra Stan: „Vorbesc mult, sunt naivă”

Ştire online publicată Marţi, 13 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Stan a povestit cum descoperă viața și lumea la 23 de ani, ce o impresionează, ce îi place, ce nu i-a lăsat o impresie bună și cum i se par diversele naționalități cu care intră în contact.„Cel mai copleșitor moment pe scenă l-am trăit în Rusia, unde am cântat în fața a 400.000 de oameni. Nu vedeam unde se termină mulțimea, mă gândeam până unde ajunge sunetul”, a povestit Alexandra. Dar în privința artiștilor spune cu multă sinceritate că cei mai înfumurați i s-au părut francezii. „Ei chiar trăiesc într-o cu totul altă lume, iar cei mai de treabă sunt nemții”. În ceea ce o privește pe ea însăși, artista a mărturisit ce defecte are: „Vorbesc mult, trec de la un subiect la altul, uneori sunt naivă, chiar dacă am 23 de ani. Nu îmi place sportul, îmi place să mănânc mult, de exemplu în Franța m-am îngrășat 7 kilograme. Ca să enumăr doar câteva... Dar până la urmă, eu cred că toți oamenii au aceleași calități, în doze mai mici sau mai mari, dar defectele sunt cele care fac diferența”.