Alexandra Stan şi Dorian Popa vorbesc despre povestea de dragoste dintre ei

Alexandra Stan și Dorian Popa vorbesc despre povestea de dragoste dintre ei

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu câteva zile, Alexandra Stan a recunoscut că s-a iubit vreme de câteva săptămâni cu actorul Dorian Popa. Oare chiar actorul să fi fost Mr. Saxobeat?"E o poveste veche, de pe vremea când eram amandoi copii! Ne-am intalnit la un bal al bobocilor, eu eram în clasa a X-a la Liceul Eminescu, ea in a IX-a la Liceul Traian, doua institutii de învățământ apropiate din Constanta. A fost o dragoste la prima vedere, o poveste de dragoste cu scantei… O chestie frumoasă de adolescenti, însă nu a ținut mai mult de o luna, ar fi fost imposibil!", a povestit Dorian Popa conform mtv.ro.Acesta a continuat: "Amândoi am greșit și nu am putut trece peste anumite situații pe care le-am întampinat atunci! Culmea e ca de la despărțire, nu ne-am mai văzut deloc, desi, la un moment dat, mama mea i-a fost o vreme profesoară de canto! Am revazut-o abia de curând, la studioul în care eu și Corina am facut o melodie, ne-am salutat amical si atât", scrie libertatea.ro.