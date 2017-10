Alexandra Stan: “Nu sunt bogată!”

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar daca se bucura de un succes international, Alexandra Stan a ramas o tanara modesta, fara fite.Cantareata care a isterizat o lume intreaga cu hit-ul "Mr. Saxobeat" a acordat un interviu in exclusivitate echipei D-Paparazzi, pentru emisiunea Adelinei Pestritu de la Kanal D. Alexandra Stan a recunoscut ca desi viata ei s-a schimbat radical dupa succesul international de care se bucura, ea a ramas o tanara modesta care apreciaza din plin ceea ce are."Da, conturile au crescut, e logic, dar nu m-am imbogatit. Nu mai merg cu troleul, nu mai am rate la banca, dar nu sunt bogata!", ne-a spus aceasta. Vedeta a marturisit ca in afara de cateva perechi de pantofi mai scumpe pe care si le-a achizitionat pentru a le purta la diverse ocazii speciale, garderoba ei nu valoreaza o avere. "Ma imbrac la fel de ieftin ca inainte. Mi-am cumparat unele piese vestimentare pe care le port doar in clipuri, doar pe covorul rosu sau la emisiuni importante. Nu sunt genul care sa sufere de chestia asta", a declarat Alexandra Stan pentru Kanal D.