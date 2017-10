Alexandra Stan, LOVITURĂ TERIBILĂ din partea IMPRESARULUI-BĂTĂUŞ

Alexandra Stan, LOVITURĂ TERIBILĂ din partea IMPRESARULUI-BĂTĂUȘ

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Marcel Prodan, fostul impresar al Alexandrei Stan, îi mai dă o lovitură artistei pe care a bătut-o în luna mai. Clipul piesei "All My People", lansat cu doar cateva săptămâni înainte de incident, a fost scos de pe contul oficial de Youtube care o reprezenta pe artistă, iar melodia mai este difuzata doar accidental de posturile muzicale de radio sau televiziune.Marcel Prodan a renuntat pur si simplu sa mai promoveze piesa in Romania, cu toate ca aceasta este produsa de el, deci o buna parte din incasarile de pe difuzari i-ar fi revenit in mod direct. Asa se face ca refrenul melodiei "All My People" este aproape necunoscut publicului din Romania, desi piesa este lansata in luna mai, anunta WOWbiz.ro.