Alexandra Stan, în ipostaze emoţionante

Alexandra Stan, în ipostaze emoționante

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fanii Alexandrei Stan s-au obișnuit să o vadă în diverse ipostaze, însă niciodată precum un înger. Noua piesă a Alexandrei Stan, "Thanks for leaving", va avea un videoclip aparte. Acesta va fi un scurt metraj, iar prima parte are o coregrafie special realizată de Emil Rengle de la "Dansez pentru tine"Dansul pe melodia "Chronicles of a fallen love" aduce în prim plan lupta interioară pe care violența o produce în fiecare persoană și riscul de a răspunde tot prin violență. Această primă parte din scurt metrajul "Thanks for leaving" ne introduce în imaginația artistei, care este martoră a confruntării între bine și rău.Personajele cu mască, îmbrăcate în negru, reprezintă gândurile violente, negative, care încearcă să suprime pozitivitatea și inocența, întruchipate de cea mică. În ciuda tuturor eforturilor, fetița pierde lupta și este cuprinsă de întuneric. Finalul pozitiv al acestei povești îl veți afla în ultima parte a scurt metrajului "Thanks for leaving", scrie click.ro.