Alexandra Stan face dezvăluiri despre iubitul ei. "S-a mutat la mine după o lună"

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Alexandra Stan a trecut peste drama pe care a trăit-o în urmă cu câțiva ani, când a fost agresată de fostul ei impresar, Marcel Prodan. Acum, artista iubește și este iubită. Are o relație cu Bogdan, care o face cât se poate de fericită.Bogdan Stăruială este un fost baschetbalist care, în adolescență, s-a dedicat exclusiv sportului. Deși nu a împlinit încă 29 de ani, tânărul a trecut deja printr-un divorț. În urmă cu mai bine de cinci ani, Bogdan s-a căsătorit cu o tânără pe nume Marina, care ulterior s-a recăsătorit și a devenit și mămică, de care însă a divorțat după doar câteva luni de mariaj.Cântăreața și partenerul ei, Bogdan, pe care l-a făcut și impresarul său, au fost invitați la o emisiune de la Kanal D, acolo unde au vorbit despre relația lor.„Bogdan m-a cucerit cu sinceritatea lui! Suntem prieteni de foarte mult timp, de zece ani, și am împărtășit multe chestii, am trecut prin multe momente, mi-a văzut multe etape de-ale mele în tot acest parcurs al vieții noastre ca prieteni și de doi ani am început să ieșim împreună. S-a mutat la mine după o lună, adică a fost așa, dintr-o dată, ca doi magneți! E foarte important să ai un om care să te susțină mereu!”, a mărturisit Alexandra Stan.