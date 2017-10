Alexandra Stan - Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards 2011

Ştire online publicată Marţi, 18 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Alexandra Stan a fost votată Best Romanian Act, pentru piesa "Mr. Saxobeat", și va participa la gala MTV Europe Music Awards (EMA) 2011, pe 6 noiembrie, la Belfast.Alexandra Stan este singura artistă care a fost nominalizată în acest an la Best Romanian Act la MTV Europe Awards (EMA), informează MediaPro Music. Pentru același premiu au mai fost nominalizați Fly Project, Guess Who, Puya featuring Connect-R și Smiley featuring Pacha Man.Cântăreața a primit vestea pe care o aștepta cu mari emoții: ea a obținut cele mai multe voturi pe site-ul www.mtv.ro, câștigând astfel titlul la această categorie. Artista, care a lansat de curând și primul ei album în România, "Saxobeats", este foarte fericită că merge mai departe în competiție, ea calificându-se la secțiunea Best European Act. Telespectatorii MTV vor avea un rol foarte important: să își voteze preferații pe mtv.ro în perioada 24 octombrie - 6 noiembrie, pentru a alege World Wide Act. Premiul pentru World Wide Act poate ajunge și la artista română, dacă aceasta câștigă la categoria Best In Europe.Printre numele mari europene cu care se întrece Alexandra Stan se numără noua senzație a muzicii britanice Adele, suedezii de la Swedish House Mafia și cântăreața germană Lena, câștigătoare a concursului Eurovision în 2010. Alexandra Stan a spus că este foarte onorată că reprezintă România la MTV EMA și dorește ca pe 6 noiembrie să fie prezentă la Belfast, de unde MTV România va transmite ceremonia de premiere, începând cu ora 23.00, notează Mediafax.ro.