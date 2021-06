Alexandra Niță, fiica preotului Marius Moșteanu, a fost declarată „Cea mai sexy mămică”

Ieri, la finala concursului „Cea mai sexy mămică 2021”, organizat în cadrul emisiunii matinale „Super Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, Alexandra Niță a fost declarată câștigătoare. Ea este nimeni alta decât fiica cea mare a preotului Marius Moșteanu, un duhovnic îndrăgit în comunitatea constănțeană. De altfel, așa a și fost prezentată în finală, drept „fiică de preot”.La concurs au participat 400 de mămici, iar pe Alexandra (30 ani) a înscris-o chiar soțul, Claudiu, cu speranța, mărturisită de ea în preselecții, că va intra în posesia marelui premiu, un fotoliu performant pentru masaj.Căsătorită de șapte ani, mămică a doi copii superbi – o fetiță de 5 ani și 8 luni, respectiv un băiețel de un an și cinci luni -, Alexandra a impresionat prin veselia ei debordantă.În urmă cu puțin timp a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj: „Ce experiență frumoasă am avut. Nu am vrut decât să îmi demonstrez mie că pot, că știu să mă distrez și că DA!, și cu 2 copii poți să ai grijă de tine, să te simți bine și să faci și ce iți place”.