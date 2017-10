Alexandra Harra, arestată la New York

Marţi, 11 Februarie 2014

Potrivit www.ziarulring.ro, Alexandra Harra a ieșit cu un grup de amice la un restaurant din New York. După cină, fiica vizionarei Carmen Harra a vrut să se laude cu mașina ei, Mercedes CLS 500, și a început o cursă nebună pe străzi. Din păcate, voluptuoasa blondă a ajuns în cătușe, în ciuda încercărilor ei de a miza pe atuurile fizice doar-doar îi convige pe agenți să o ierte."Ignorând amenzile anterioare pentru viteză, am condus mașina ca un pilot de curse. Sunt expertă în slalom printre mașini, dar și veterană în a fi prinsă de poliție în astfel de situații", a povestit bomba sexy, scrie libertatea.ro."Am fost trasă pe dreapta de o mașină de poliție camuflată în trafic. Prima reacție a fost să impresionez cu lacrimi și să mă ierte. Dar cum cei doi polițiști erau foarte drăguți, am încercat să-i seduc pentru a scăpa de amendă. Fiind sigură că abordarea mea va avea rezultate, i-am făcut ochi dulci celui cu păr ondulat în timp ce-i explicam nevoia de viteză, arătându-mi sânii ca să-i poată vedea mai bine. Planul a eșuat lamentabil. Am fost poftită să cobor și mi s-au pus cătușele. Polițistul cel chipeș nu a fost convins de atuurile mele feminine", a povestit blonda pentru ziarulring.ro.