Alexandra Dinu şi-a schimbat complet look-ul

Alexandra Dinu și-a schimbat complet look-ul

Ştire online publicată Miercuri, 11 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, trăiește o viață foarte fericită în Italia, alături de băiatul ei, Mario, și logodnicul ei. Alexandra își ocupă timpul cu filmările.„Filmez de zor, de vreo șase săptămâni am început. Am un program infernal, sunt foarte obosită. Când filmez, mă trezesc la 5, stau zece ore pe platoul de filmare și apoi acasă. Timpul care îmi rămâne îl petrec cu familia. Am puține ore de somn. Când sunt liberă, mă relaxez, merg la sală, îmi văd prietenii, călătoresc”, a declarat aceasta, pentru CANCAN TV de la Kanal D.„Când ești aici și trebuie să filmezi, totul se oprește. Se întâmplă ceva. A trebuit să învăț limba, accentul meu se simțea mult. Primeam roluri de imigrant, rusoaică sau albaneză”, a spus Alexandra, care cochetează cu ideea de a pleca în SUA.Alexandra Dinu și-a schimbat complet look-ul. Actrița blondă s-a vopsit brunetă și s-a tuns.