Alexander McQueen şi-a lăsat averea câinilor, familiei, apropiaţilor şi unor asociaţii de binefacere

Alexander McQueen și-a lăsat averea câinilor, familiei, apropiaților și unor asociații de binefacere

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Alexander McQueen, copilul teribil al modei britanice, și-a lăsat averea unor asociații de binefacere, apropiaților, familiei, unui centru budist și unor adăposturi, fără a-și uita câinii preferați, s-a anunțat marți, la 18 luni după ce s-a spânzurat, relatează AFP. Averea stilistului britanic se ridică la circa 16 milioane de lire sterline (18,1 milioane de euro), arată agenția britanică Press Association, care a avut acces la testament. Cei trei câini ai lui Alexander McQueen - Minter, Juice și Callum - au primit frumușica sumă de 50.000 lire (56.700 euro), cu care vor fi îngrijiți până la moarte. Aceeași sumă a fost lăsată nepoților, nepoatelor și la doi oameni care lucrau în casa designerului. Unul din ei este Cesar Garcia, care a găsit corpul fără viață a lui McQueen, spânzurat în casă, după ce a înghițit un amestec de cocaină, tranchilizante și somnifere. Cele trei surori și cei doi frați ai lui au primit fiecare câte 250.000 lire. Cea mai mare parte a averii merge către entitățile caritabile preferate de stilist: adăpostul din Battersea (Battersea Dogs and Cats Home, de unde premierul David Cameron a adoptat o pisică pentru a vâna șoarecii din Downing Street 10) și Centrul budist din Londra. Pe lista beneficiarilor testamentului mai figurează Central St Martin's College of Art and Design din Londra, unde McQueen a studiat moda. Fiu al unui șofer de taxi, Alexander McQueen n-a suportat moartea mamei. Anchetatorii au găsit în casa lui din Mayfair, cartier londonez șic, un bilet scris în grabă de Alexander McQueen și semnat cu supranumele lui: 'Aveți grijă de câinii mei, îmi pare rău, vă iubesc. Lee.