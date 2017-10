Alex Velea vrea să scoată o linie de haine

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Eu cu radiourile am avut mereu probleme, niciodată nu am avut o susținere puternică din partea lor de genul: mâine au băgat piesa în playlist, peste o săptămână în heavy rotation și într-o lună să fie hit. Am lansat o piesă în mai și a fost difuzată în noiembrie. Acum piesa e la radio și lumea o place.- Dacă e unul nou și care e foarte, foarte bun, aș zice da. Să fie foarte bun și să avem aceleași interese. Să fie un FreshKid. Însă dacă ești profi trebuie să o gândești profi - după mine, aș face piese cu toată lumea talentată însă nu e chiar așa.- Da, toate sunt profesioniste. Sunt o combinație între talent și școală. Sunt patru persoane noi, diferite, iar acum încercăm să ajungem la un numitor comun, să intrăm în ritm. E mai greu, până acum am avut o formulă de spectacol mixtă: și băieți și fete, acum sunt înconjurat numai de fete și e un pic mai greu.- Știi de când am "Whisper"? Din 2009, dinainte de "Don’t Say It’s Over"! Iar la studio încă mai am multe, multe piese și eu încă mai cred că hitul ăla mare-mare e aici la studio, e deja făcut. E greu să-l alegi pentru că trebuie să ai fler. Avem zeci de piese, mii, sute de mii, poate zeci de mii - hahaha!- Albumul e de fapt o himeră, al doilea album din cariera mea. Lucrez la el din 2008, era gata din 2008 numai că l-am tot amânat din mai multe motive care țin de casa de discuri. Oricum e o evoluție a sound-ului, am lucrat multe piese și le vom pune pe un suport care va fi lansat anul viitor, cândva. Toate single-urile astea trebuia să intre pe un album: "Secret", "Doar ea", "Don’t say it’s over", "One Shot" și "Whisper".- Da, da, așa o să fie! Deși mai avem niște piese care au bubuit pe online: "Mi-e dor de tine" e cu milioanele de view-uri pe YouTube - chiar a scăpat pe net, nu știm cum însă a scăpat, noi nu facem din astea, nu testăm așa. O să reedităm piesa asta și o să îi facem și videoclip.- Puya face hip-hop de o viață și e foarte tare în continuare. Vârfurile de lance care au ajuns să fie difuzate și la radio și să aibă concerte la fel de multe ca artiștii dance, ei chiar își merită locul. Fiecare are ceva al lui. Îmi place DOC foarte, foarte mult, e tare rău! Însă nici în cazul lor nu e o întâmplare că sunt acolo. Și Guess Who e foarte bun și Maximilian și Grasu. Însă niciunul nu e nou pe piață, toți au aproape 30 de ani și cântă de mici, le-a trecut făina prin traistă. HAHA!- Mă gândesc să scot o linie de haine și se va întâmpla asta. Însă vă las cu atât deocamdată și promit că revin cu detalii.(Interviul integral îl găsiți la adresa http://www.urban.ro/muzica/interviuri/de-vorba-cu-alex-velea-interviu/