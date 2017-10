Alex Velea vorbeşte despre relaţia cu Antonia

Alex Velea vorbește despre relația cu Antonia

Ştire online publicată Vineri, 05 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De când s-a despărțit de soț, Antonia e înconjurată de bărbați celebri, frumoși și bogați. S-a speculat în presă că artista ar fi avut o aventură ba cu prințul Max Al Habtoor, din Dubai, ba cu un dansator din echipa ei și chiar cu Alex Velea. Care e însă adevărul?"Am o relație de prietenie cu Antonia. Suntem prieteni foarte buni, colaborăm, am filmat un clip împreună. S-au tot insinuat lucruri. E foarte frumoasă, dar s-a insinuat despre ea și Smiley, despre ea și mine.... Au mai scris că am fost după ea la un concert la Arad, nu e așa. Am avut și eu concert acolo, am cântat la o petrecere privată, dar nu mai contează", a spus Alex Velea, în emisiunea Agentul VIP.Nici celelalte presupuse aventuri pe care le-ar fi avut Antonia nu s-au confirmat. Antonia s-a despărțit de soțul ei, Vincenzo Castellano, în noiembrie anul trecut, după un an și jumătate de căsnicie. Cei doi au împreună o fetiță, Maya, în vârstă de doi ani și jumătate. De cealaltă parte, Alex Velea este căsătorit din 2010 cu Ana, femeia despre care a spus de nenumărate ori că este jumătatea lui, scrie libertatea.ro.