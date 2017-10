Alex Velea: „Nu ştiu cum să gestionez povestea cu sarcina“

Alex Velea: „Nu știu cum să gestionez povestea cu sarcina“

Sâmbătă, 07 Iulie 2012

Cristina Daniela Stoica, tânăra de 18 ani care susține că e însărcinată cu Alex Velea, i-a dat viața peste cap cântărețului. „Nu mai știu cum să gestionez această situație. Am urmărit declarațiile ei din emisiuni alături de soția mea, Ana, și cu mama la telefon. A agasat pe toată lumea. Mi-a sunat impresarul și echipa, a tot insistat cu tot felul de cereri. Îmi pare rău de această fată, mai ales că are un handicap locomotor. Este un copil, eu la 18 ani ascultam de părinți”, a declarat Alex Velea în cadrul emisiunii Happy Hour.„La început a scris pe Facebook că am violat-o. Nu am vorbit niciodată la telefon cu ea. A dus chestia asta, obsesia asta la extrem. Echipa mea de avocați vrea s-o dăm în judecată”, a mai adăugat Alex Velea