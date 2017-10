Alex Velea: „Înainte să devin celebru am vândut haine“

Marţi, 17 Aprilie 2012.

Interpretul este extrem de sincer atunci când vine vorba despre trecut.Alex Velea nu ascunde faptul că nu a dispus dintotdeauna de mijloace materiale. „Înainte să devin celebru am vândut haine. Au fost ani în care îmi cumpăram articole vestimentare inclusiv de la second hand”, a povestit artistul la emisiunea „D-paparazzi” de la Kanal D.„Mi-am luat inclusiv din Turcia un tricou cu un euro”, a mărturisit interpretul. Acum însă cântărețul nu mai are probleme în acest sens și și-a modificat cu totul garderoba.