Alex Velea, despre Antonia: "Am zis geloasă?"

Ştire online publicată Marţi, 02 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De mai bine de un an când se iubesc, Alex și Antonia au trecut prin multe împreună, însă dragostea lor pare să fie mai tranică decât oricând. Au ținut primele pagini ale ziarelor cu nenumărate scandaluri, cântăreața se confruntă cu un divorț destul de urât, iar toată lumea stă cu ochii pe ei și așteaptă să facă un pas greșit.Însă lor nici că le pasă și continuă să aibă o viață în deplină armonie, dar și să decidă ce și cât din viața lor să ajungă la public.Sau cel puțin asta lasă să se înțeleagă Alex dintr-o înregistrare în care enumeră mai multe calități ale Antoniei. Cântărețul susține că el și iubita lui nu s-au certat niciodată, de când sunt împreună, dar a spus și amuzat că solista este uneori... geloasă. Gluma nu a fost gustată de Antonia, așa că artistul a revenit asupra declarației rectificând: "Am zis geloasă? Am vrut să zic generoasă", scrie libertatea.ro.