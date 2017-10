Alec Baldwin va deveni tată pentru a treia oară

Ştire online publicată Vineri, 02 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Alec Baldwin va deveni tată pentru a treia oară, în acest an, soția sa, Hilaria, fiind din nou însărcinată.Hilaria Thomas, soția lui Alec Baldwin, a publicat, pe 1 ianuarie, pe contul său de pe platforma online Instagram, o fotografie în care apare alături de actorul american, pe o plajă, la apusul soarelui, cu fiica lor, Carmen, în vârstă de 16 luni, atingându-i burta de gravidă, potrivit contactmusic.com.Imaginea este însoțită de un text în care Hilaria anunță că este din nou însărcinată."Soarele a apus peste 2014. Anul 2015 va fi foarte interesant și suntem foarte încântați să vă anunțăm că vom avea un nou membru în familie", a scris soția lui Baldwin.La rândul său, Alec Baldwin, în vârstă de 56 de ani, a publicat pe platforma Twitter un link către fotografia postată de soția sa, alături de mesajul "2015 înseamnă Mami, Tati, Carmen și un musafir special".Alec Baldwin și Hilaria Thomas, instructoare de yoga, s-au căsătorit în 2012.Acesta va fi cel de-al treilea copil pentru Alec Baldwin, care mai are o fiică, Ireland, în vârstă de 19 ani, cu fosta sa soție, actrița Kim Basinger.Cariera lui Alec Baldwin a fost construită cu ajutorul unor roluri importante în teatru și în filme dramatice precum "Ghinionistul/ The Cooler" (2003), care i-a adus o nominalizare la premiul Oscar, la categoria "cel mai bun actor într-un rol secundar". Alec Baldwin este, totodată, și un cunoscut activist politic, deși Hollywood-ul tinde să evite chestiunile politice sensibile. Actorul american a demonstrat că este talentat și în roluri comice precum cel din serialul de televiziune "30 Rock", și a prezentat "Saturday Night Live", o celebră emisiune TV de comedie din Statele Unite ale Americii.Actorul a putut fi văzut în 2010 pe marile ecrane în lungmetrajul "E tare complicat!/ It's Complicated", alături de Meryl Streep și Steve Martin. Recent, a jucat alături de Cate Blanchett în "Blue Jasmine" (2013), regizat de Woody Allen, cu care a mai colaborat pentru filmul "Din dragoste pentru Roma" (2012).