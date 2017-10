Albumul „Sunt tânăr, Doamnă...” îl va omagia pe Florian Pittiş

Albumul „Sunt tânăr, Doamnă...” îl va omagia pe Florian Pittiș

Miercuri, 01 Octombrie 2008

La Centrul de Presă Radio România va avea loc joi, 2 octombrie, ora 16.00, lansarea albumului „Sunt tânăr, Doamnă...”, care îl va omagia pe regretatul Florian Pittiș, actor de teatru și televiziune, regizor de teatru, interpret de muzică folk și producător radio. Invitația a fost lansată de Radio România și Casa de Producție Roton pentru un eveniment care va avea loc cu două zile înainte de ziua lui Florian Pittiș. Pe 4 octombrie, actorul ar fi împlinit 65 de ani. La acest album, realizat cu sprijinul Andei Pittiș și al pri-etenilor, au colaborat colegii de la Radio 3Net și Radio România și echipa Casei de Producție Roton. Pe aceeași compilație se vor regăsi gândurile unor buni prieteni de-ai Moțului: Mircea Florian, Ovidiu Lipan Țăndărică sau Ște-fan Bănică, precum și fotografii ale îndrăgitului actor. „Sunt tânăr, Doamnă...” este o poezie scrisă de Mircea Dinescu, pe care Pittiș o interpreta cu mare plăcere. Albumul cu același titlu este o ediție specială, care cuprinde cele mai îndrăgite melodii și cele mai cunoscute poezii interpretate de marele artist. Evenimentul va fi transmis audio și video, în direct, pe www.radio3net.ro. Actorul, cântărețul de folk și producătorul radio Florian Pittiș s-a născut în octombrie 1943. A fost unul dintre membrii fondatori ai grupului „Pasărea Colibri”, a lucrat la Teatrul Bulandra cu regizori precum Liviu Ciulei, Andrei Șerban sau Alexandru Tocilescu, dar a semnat și regia unor spectacole jucate pe scena de la Bulandra, precum „Cum se numeau cei patru Beatles?” (1980), „Cântec despre mine însumi” (1985), „Câinele grădinarului” (1988), sau „Meditațiile Ritei” (1990). Florian Pittiș a jucat în câteva filme, printre care „Gioconda fără surâs”, „Adio”, „Dragă Nela”, „Veronica se întoarce”, „Înnebunesc și-mi pare rău”, iar vocea sa se poate auzi în varianta dublată a filmului de animație „Mașini”, din 2006. Florian Pittiș a fost un mare admirator al lui Bob Dylan, ale cărui cântece le-a tradus și adaptat: „A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, „Death is Not the End”, „Don’t Think Twice”, „It’s All Right”, „Mr. Tambourine Man”, „She Belongs to Me”, „Silvio”.