Al Pacino revine pe scena de teatru

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Al Pacino va reveni pe scena de teatru cu rolul Shylock din piesa „Neguțătorul din Veneția”, de William Shakespeare, în cadrul proiectului cultural „Shakespeare in the Park”, organizat în vara anului 2010, în Central Park din New York, informează bbc.co.uk. Al Pacino va participa la acest proiect cultural organizat de compania newyorkeză The Public Theater, care va debuta pe 9 iunie 2010 și va continua timp de șapte săptămâni. Acest spectacol mar-chează revenirea lui Al Pacino pe scena de teatru din New York, după o pauză de șapte ani, precedenta lui apariție datând din 2003, când actorul a jucat pe Broadway în piesa „Salome”. Pacino a interpretat personajul Shylock și în versiunea cinematografică din 2004 a celebrei piese a lui Shakespeare, în care a jucat alături de Jeremy Irons și Joseph Fiennes. Directorul artistic al proiectului, Oskar Eustis, a declarat că în cadrul acestui eveniment a fost inclusă și piesa „Poveste de iarnă”, care va fi jucată alternativ cu „Neguțătorul din Veneția”. Proiectul „Shakespeare in the Park” reprezintă un adevărat „magnet” pentru starurile de la Hollywood. În sezonul precedent, actrița Anne Hathaway, nomi-nalizată la Oscar anul acesta, pentru rolul din „Rachel se mărită”, a jucat în piesa „A douăsprezecea noapte”. Printre celebritățile care au participat la acest proiect cultural de-a lungul anilor s-au numărat Meryl Streep, Natalie Portman, Patrick Stewart și Kevin Kline.