Al Pacino în rolul lui Bonaparte

Ştire online publicată Joi, 09 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american va interpreta rolul celui mai important om politic după Revoluția franceză într-un lungmetraj inspirat dintr-o carte pentru copii, intitulată „Betsy and the Emperor”, semnată de Stan-ton Rabin. Filmările la acest proiect independent urmează să înceapă în toamna acestui an. John Curran, realizatorul filmului „Vălul pictat” (2006), urmează să regizeze acest proiect adaptat după romanul lui Stanton Rabin. Cel mai recent film lansat de Al Pacino este drama „Crime justificate” (2008), în care a jucat alături de Robert De Niro. Cei doi celebri actori americani au interpretat rolurile unor polițiști veterani, aflați pe urmele unui criminal în serie. Filmul a fost pur și simplu desființat de critici, însă a obținut încasări de 78 de milioane de dolari pe plan mondial, potrivit boxofficemojo.com. Laureat al unui premiu Oscar, în 1993, pentru rolul principal din „Parfum de femeie”, Al Pacino a fost nominalizat de alte șapte ori la premiile Academiei de film americane. Napoleon Bonaparte, născut pe 15 august 1769, a fost cel mai important om politic și militar după Revoluția franceză. Ca lider militar, Napoleon s-a remarcat în campaniile din Italia, Egipt, Austria, Prusia, Rusia. Printre cele mai răsunătoare victorii ale sale se numără cele de la Arcole, Piramide, Marengo, Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram. De asemenea, Napoleon a revoluționat sistemul juridic, politic și economic din Franța, prin Codul civil și Codul Comercial. Codul civil francez, supranumit „Codul Napoleon”, este încă în vigoare în Franța și constituie piatra de temelie a libertăților civile contemporane, majoritatea statelor europene adoptând un cod civil după modelul francez în decursul secolului al XIX-lea.