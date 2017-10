Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Wish Sâmbătă, 8 mai, e Wish Style Party cu DJ Pity G. Alături de el vor fi dansatoarele Wish Style Dancers, cu un show nou-nouț. Rezervări: 0724.406.252. Motozone Cafe & Lounge Pentru această sâmbătă, Moto-zone Cafe & Lounge a pregătit încă un party pe cinste, de data aceasta tema abordată fiind „Bling bling”. Clubberii sunt invitați să-și pună lanțurile de aur, blănurile și ochelarii de firmă, pantalonii largi, curelele cu catarame masive, pentru o petrecere hip hop și dance hall. Cel mai tare costum de bling bling/gangsta va primi un premiu special din partea Motozone. Rezervări: 0735.697.575. Latin Fever Club Latin Fever are în plan, pentru această sâmbătă, o petrecere cu specific hawaiian, iar în after party nu vor lipsi muzica salsa și piesele oldies. Rezervări: 0727.187.984. Club Crush Mamaia Sâmbătă, în Crush Mamaia e Chill Out Party, pe muzica lui DJ KOKKO. Shoturi gratuite și acces liber pentru toată lumea! Rezervări: 0724.918.263