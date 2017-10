Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Wish Sâmbătă, 17 aprilie, e Wish Vibe Party, iar DJ Pity G își va prezenta ultimele hituri clubberilor dornici de distracție. Rezervările se fac la 0724406252. Club Crush Tot sâmbătă, la Crush mixează DJ-ul rezident al clubului, DJ Coco. Rezervările se fac la 0724918263. Club Two Sâmbătă, 17 aprilie, la Two mixează DJ Sylvio. Rezervările se fac la 0733723177. Antique Caffe Sâmbătă, la Antique Caffe (bd. Ferdinand, nr. 81), e karaoke live, cu tobe și chitări! Distracția începe la ora 20.