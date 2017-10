Agenda Clubbing

Club Vansses Sâmbătă, 10 aprilie, în Vansses e super petrecere cu DJ Pascal, rezidentul clubului The Office, și Costin Târșoagă, unul din cei mai titrați și premiați barmani români, care va oferi petrecăreților din Vansses un adevărat spectacol. Rezervările se fac la 0734027197. Club Next Sâmbătă, 10 aprilie, de la ora 21, în Club Next e petrecere cu dans și karaoke, dar și cu multe surprize și premii. Rezervările se fac la 0724132053. Club Crush Sâmbătă, 10 aprilie, în Club Crush va concerta formația Sahara, cel mai nou produs marca Costi Ioniță. Din componența trupei fac parte Andrea, fostă Miss Bulgaria, Costi Ioniță și jamaicanul Buppy. Până în prezent, formația a lansat patru melodii: „Tyalee”, „Belleza”, „Bounce”, iar cea de-a patra, „I Wanna”, a fost realizată în colaborare cu Bob Sinclar și Shaggy. Rezervări la 0724918263. Motozone Cafe La Motozone Cafe, (Bd. I.C. Bratianu, nr. 138), sâmbătă, 10 aprilie e Modjo Jojo Night, petrecere la care sunt invitați Sonicvibe, Rammon, Adam Bogdan și Dan Rotaru. Rezervările se fac la 0735697575.