Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Wish Sâmbătă, 20 februarie, sunteți invitați în Club Wish la Cocktail Party alături de Bianca Drăgușanu, Laurette, Mariana Roșca, Cristina Pană și Sânziana Buruiană. Îmbrăcate în ținute super sexy, vedetele vor servi cocktail-uri inspirate. Informații suplimentare și rezervări la 0732122002. Club Crush Alex Velea va susține un concert live în Crush sâmbătă, 20 februarie. Pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o de mic, dar în mod organizat Alex cântă de la nouă ani. De la vârsta de 16 ani, studiază, timp de patru ani, canto clasic. Alex se consideră un mare norocos, pentru că „meseria” lui coincide cu ce iubește mai mult în viață: muzica. Prețul de intrare este de 20 lei pentru băieți, iar fetele au acces gratuit. Rezervările se fac la 0724918263. Club Two Sâmbătă, 20 februarie, la Two e petrecere Extravaganza! Fetele au intrarea liberă. Rezervările se fac la telefon 0733723177.