Agenda Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Next Sâmbătă, 16 ianuarie, la Club Next e Shake Your Monkey Party, când cele mai sexy patru dansatoare vor fi premiate. Rezervările se fac la 0724132053 și 0769234864. Club Wish Sâmbătă seară, la Wish Club mixează Dj Pity G, care va fi însoțit de Wish Style Dancers. Fetele au intrarea liberă. Cafe d’Art Scena În fiecare sâmbătă, la Cafe d’Art Scena, cei pasionați de dansul latino pot participa la „Big Salsa Party”, începând cu ora 22. Intrarea este liberă. Rezervările se fac la 0769623968 și 0769639874. Club Friends Coveruri după Verve, Metallica și Piazzola vor fi interpretate la flaut, vioară și violoncel de Cyanide Trio la Friends & Co Bar duminică, 17 ianuarie, ora 18. Intrarea este liberă. Club Phoenix Duminică, 17 ianuarie, trupa Deko revine în Constanța cu un nou program de stand-up comedy, în Club Phoenix. Spectacolul va începe la 21.30, prețul unui bilet fiind de 25 lei.