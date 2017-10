Agenda clubbing

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 14 iunie, în Mamaia, se deschide clubul Ibiza Summer Club. Invitata serii este Alina Plugaru, câștigătoarea „trofeului” primei ediții a Premiilor Industriei Porno. Cea care nu s-a ținut de cuvânt și nu s-a culcat cu 60 de bărbați vine la Constanța pentru a susține un mix-show, sau un sex-show. Alina Plugaru s-a născut în urmă cu 21 de ani, în Vaslui. S-a remarcat la vârsta de 17 ani ca animatoare în show-urile erotice realizate de revista Budoar. După împlinirea vârstei de 18 ani, a jucat în primul său film în România, producția Budoar „Studenta de la Drept”’. Au urmat apoi filmele „Vacanță Toridă” și „Sex în Otopeni”. Prima scenă filmată în străinătate a fost pentru site-ul Eurosexparties.com, sub numele de scenă Crystal. În 2006 a mai apărut în filmele „Thassit 6", „Filled To The Rim 3" și „Ass Wide Open 9". În 2007 apare în producțiile „Anal Teen Tryouts 14", „Tamed Teens One” și „Private Sports 12 SOS - Sex on Snow”. Din acest an, Alina colaborează cu Floyd Agency, apărând în filme cu mai multe nume de scenă, dintre care cel mai cunoscut este Enrika („Dolls”). Ultima oară a filmat pentru site-ul spaniol Putalocura.com, împreună cu actorul spaniol Tito Torbe, care a numit-o pe Alina “Zeița Blondă”. În 2005, Alina a apărut și în telenovela românească „ Secretul Mariei”. Ea a participat la mai multe festivaluri internaționale consacrate industriei pentru adulți, dintre care Eros Show Bucuresti, din aprilie 2007, Lisboa Salao Erotico (Portugalia), din iunie 2007 și Târgul erotic de la Portimăo (Portugalia), din august 2007. Cel mai tare din parcare Vineri, 13 iunie, și sâmbătă, 14 iunie, în parcarea Aqua Magic, bărbații își vor putea măsura… puterile fizice. Este vorba despre concursul Strong Man, în cadrul căruia bărbații vor fi supuși la probele „Mersul fermierului”, „Anvelope Gigant”, tractarea unui camion de 7.5 tone, îndreptări cu butoaie sau “pietrele lui Atlas”. Cei mai puternici vor fi premiați cu 2500 și 5000 și 10000 de euro. Se deschide sezonul petrecerilor Vineri, 13 iunie, clubul Gossip din Mamaia îi aduce pe DJ Tommyboy și DJ Mara să mixeze la deschiderea sezonului Love Events Nights. Tommyboy este unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Europa de Est, putând fi ascultat în fiecare sâmbătă seara, de la ora 18, în show-ul său, Housematic Radio Show, difuzat pe www.justmusic.fm. DJ Mara este printre puținele femei DJ din lume, cu un stil muzical complex, întrucât seturile ei diferă de la un party la altul. Sâmbătă, 14 iunie, petrecerea continuă, cu DJ Pushkarev si DJ Joy, la Gossip, și cu Richie Santana, în club la Mania. Tot aici, DJ Peter Bailey, originar din India, va mixa duminică, 15 iunie.