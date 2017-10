Află unde merg vedetele în vacanţă!

Află unde merg vedetele în vacanță!

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Partenera lui Stefan Banica se viseaza in Asia. "Voi munci pana in ultima zi din an, asa ca vacanta mea va veni anul viitor. Nu am decis inca destinatia, dar mi-ar placea sa fie Asia", povesteste vedeta Pro TV pentru Showbiz.ro. Iulia e indragostita de India. "Acolo sunt multe simboluri, ritualuri, sarbatori aparte. Hindusii cred cu adevarat in ele si le respecta cu tot sufletul. Foarte frumoase sunt ritualurile de nunta".Prezentatoarea stirilor din sport de la Pro Tv stie unde vrea sa meraga in vacanta. "Nu mi-am facut planuri pentru sarbatori, stiu doar ca-l voi astepta pe Mos Craciun la ProTv, pentru ca voi lucra. In rest, abia astept sa se faca ianuarie, pentru ca voi merge la schi in Austria".Ar vrea sa treaca granita, dar ramane in tara. "Mi -ar placea sa intampin noul an in Bali, dar o sa ma gaseasca in Brasov! Pana la urma e tot cu "B", spune artista.Frumoasa blonda se imparte intre Romania si Thailanda."De sarbatori vom fi alaturi de prietenii nostri dragi, acasa.Un alt loc magic de Craciun este New Yorkul, dar imi amintesc cu drag si de parfumul sarbatorilor petrecute in Romania, la Poiana Brasov! In vacanta as vrea tare mult sa ajung in Thailanda".Cei doi amorezi isi vor oferi niste sarbatori de poveste, acasa. "Avem multa treaba pana de sarbatori. Pe langa partea profesionala care nu ne permite sa plecam pentru mai multe zile, avem foarte multe lucruri de facut pentru casa", ne-a marturisit Cristina.