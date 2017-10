Află secretul Alinei Sorescu!

Ştire online publicată Joi, 15 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Alina Sorescu arată acum mai bine ca oricând, iar unul din secretele sale îl reprezintă un fruct cu proprietăți aproape miraculoase. Este vorba de avocado, pe care cântăreața îl ultilizează atât în alimentație, cât și ca produs cosmetic natural."De curând am descoperit proprietățile pe care le are avocado asupra sănătății organismului. Îmi place să îl consum ca fel de mâncare în formă crudă, nu tratată termic, ca desert, în salate, preparat ca supă-cremă sau din când în când sub formă de guacamole. Are efecte tonice asupra organismului și beneficii antioxidante. Chiar dacă are grăsimi, se digeră ușor, fiind considerat unt vegetal", spune Alina Sorescu.Alimentul este folosit de ea și în îngrijirea tenului, mai precis prin masca hrănitoare pe bază de avocado și miere. Tenul este intens hidratat fără urme grase la suprafață. "Este de ajuns o jumătate de avocado bine copt și pisat până devine pastă și un sfert de ceașcă cu miere", declară Alina, care se pregătește pentru o nouă serie de cursuri la Atelierul de Muzică și Prestanță Scenică "Alina Sorescu".