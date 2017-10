Afla daca ii place sa faca sex cu tine sau doar joaca teatru!

Ştire online publicată Joi, 16 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Multi spun ca nu pot fi pacaliti la capitolul partidelor de sex reusite. Si totusi, tot mai multe femei si din ce in ce mai multi barbati mimeaza orgasmul. De ce te minte Studiile realizate in domeniu evidentiaza faptul ca atat femeile, cat si reprezentantii sexului tare prefera sa mimeze placerea de la finalul actului din cauza unor probleme mai mult sau mai putin medicale. De cele mai multe ori, barbatii se confrunta cu ejaculare precoce, iar femeile au dureri exagerate si prefera sa se opreasca. In egala masura, de multe ori, cei care nu reusesc sa atinga orgasmul aleg momentul potrivit sa se prefaca doar ca sa nu-si dezamageasca partenerul. In plus, majoritatea celor cu un apetit sexual crescut sunt stimulati de tipetele si gemetele partenerilor. Chiar daca nu ating cele mai inalte culmi ale placerii, din dorinta de intimitate, acestia nu refuza relatiile sexuale, dar aleg sa mimeze orgasmul. Citeste mai departe...