Află ce regretă Catrinel Sandu!

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Catrinel Sandu și-a făcut un tatuaj pe picior. „Scrie Gabriel în thailandeză. L-am făcut când am fost în Palma de Mallorca, la petrecerea burlăcițelor, chiar înainte de nuntă.Tatuajul de pe picior l-am făcut din dragoste pentru Gabi și nu îmi pare rău. Însă mai am unul la încheietura mâinii stângi, reprezintă un trifoi. Am vrut să-l am în acel moment, dar acum regret. Îl țin tot timpul acoperit cu ceasul. Sper să se ducă în timp”, spune Catrinel pentru Showbiz.ro. În concluzie, frumoasa blondă nu mai are de gând să își mai facă vreun tatuaj și se ține departe de astfel de tentații.