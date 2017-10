Află ce comportament are în timpul sexului, în funcţie de culoarea lui preferată!

Află ce comportament are în timpul sexului, în funcție de culoarea lui preferată!

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Roșu: se aprinde foarte repede și nu are deloc inhibiții legate de sex. Este destul de agresiv în pat și poate avea multe preferințe și, implicit, pretenții. Galben: este un tip care se adaptează ușor oricărui context și îi place ca amândoi să fiți la fel de satisfăcuți în pat. Poate avea o atitudine mai docilă, așa că îl poți domina cu ușurință. Negru: s-a demonstrat că negrul este ce mai populară culoare printre agresorii sexuali. Într-un fel negrul este conectat cu perversitatea și cu jocurile de dominare și supunere în pat. Verde: are intenții curate când aduce o femeie în patul lui. Este un tip sincer și fidel, dar care dă în același timp senzația că nu este foarte experimentat în pat. Ar putea fi un pic mai pasional. Portocaliu: adoră preludiul și are o mulțime de fantezii. Îi plac gesturile mai agresive, cum ar fi să te tragă de păr sau să te zgârie. Unii iubitori de portocaliu ating cu dificultate orgasmul. Maro: este un tip tandru în așternut care pune mult accent pe sex într-o relație. Se relaxează și intră repede într-o stare erotică. Are nevoie de o parteneră care să își folosească imaginația din plin în timpul sexului. Albastru: acest bărbat este pasional în pat, dar fără să fie agresiv. Știe cum să alterneze gesturile gentile cu cele provocatoare. Adoră să își vadă partenera satisfăcută, așa că pune plăcerea lui pe locul doi. Citeste mai departe...