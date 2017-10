Adriana Iliescu face senzaţie în presa internaţională

Din nou,

Adriana Iliescu face senzație în presa internațională

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, alături de alte vedete mondiale de top, pe pagina online a ziarului „Daily Mail” a apărut un reportaj despre românca Adriana Iliescu, cea mai în vârstă mămică, ce și-a sărbătorit sâmbătă a 70-a aniversare. „Daily Mail” acordă un spațiu extins femeii care a fost cea mai bătrână mamă din lume, când a născut în 2005. „Sunt bine, nu am fost bolnavă de ani buni, nu am avut nimic. Nu beau, nu fumez, iar dacă voi trăi cât părintii mei, Eliza va avea 20 de ani când eu voi muri. Încă mai am multe să îi ofer”, susține Adriana Iliescu. Femeia trăiește singură, nu are rude, prieteni, stă doar cu fata ei. Singura persoană apropiată le este doctorul care a adus-o pe lume pe Eliza și care îi este și naș. Adriana încă mai lucrează la Universitate, șapte ore pe săptămână, iar copila merge deja la o creșă. În fiecare dimineață, Eliza este luată cu taxiul și dusă la creșă, iar la ora 15 este adusă acasă. Acesta este un ajutor de la consiliul local, susține „Daily Mail”. Eliza poate deja să numere, să facă operații matematice simple, adoră să picteze și să deseneze. Cu toate acestea, nicio rudă nu vine să o ajute. „E rău, dar am avut câteva neînțelegeri cu pământul de la țară și de aceea cred că nu mă ajută nimeni. Eu nu voiam să vând, ei mă forțau și a ieșit un conflict”, spune profesoara. Adriana spune că s-a gândit la viitorul fetiței, în caz că ea va muri. „Dacă atunci fata mea va avea 16 ani, va avea dreptul să muncească. Dacă va fi mai tânără, atunci nădejdea mea e în două locuri: la Protecția Copilului și la doctorul meu, Bogdan Marinescu, care îi este și naș. Ce o sfătuiesc pe Eliza este să facă un copil până la 30 de ani. Oricum, a avea un copil e un lucru minunat, așa cum a spus și Platon: e fericit cel care are pe cine să îl îngroape”.