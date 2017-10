Adriana Bahmuţeanu, desfiinţată de un critic vestimentar

Adriana Bahmuțeanu, desființată de un critic vestimentar

Ştire online publicată Miercuri, 11 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adriana Bahmuțeanu este cunoscută pentru firea ei tem-peramentală, iar atunci când cineva o deranjează, se știe, „ia foc” imediat.Așa s-a întâmplat și în cazul lui Răzvan Ciobanu, care s-a arătat oripilat de rochia purtată de Julie Mayaya la Vocea României, o creație Adriana Bahmuțeanu.„Așa ceva... ce puii mei mănâncă ăștia de se c**a haine din astea??? bine că nu am văzut-o eu la tv, că muream de frică și de inimă... așa pe fb, am digerat-o mai ușor... wtf it’s wrong with u people ?????”, a tunat și fulge-rat Răzvan Ciobanu pe pagina personală de Facebook.Iar răspunsul prezentatoarei tv, lansată în modă, nu a întârziat să apară.„Nu știu ce l-a apucat! Întrebarea este dacă el era treaz sau sub vreo influență când a făcut afirmațiile acestea pe Facebook. Eu îl apreciez pe Răzvan Ciobanu, chiar am o rochie făcută de el, îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat! E de apreciat că a fost sincer și a recunoscut. Dar probabil era în sevraj când a făcut comentariile respective, altfel nu îmi explic. Aia este o rochie foarte frumoasă, pe care Julie a purtat-o cu plăcere și a susținut chiar că este rochia ei preferată, și până la urmă gusturile nu se discută”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru ziarulring.ro.