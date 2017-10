Adriana Bahmuţeanu, concediată de fiul vitreg

Adriana Bahmuțeanu, concediată de fiul vitreg

Ştire online publicată Joi, 16 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Scandalul dintre Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu continuă! Bahmu susține că Prigoană o învinovățește că nu are niciun venit, asta după ce fiul ei vitreg a concediat-o.„Soțul meu a dat-o pe mama afară din casă, a amenințat-o cu poliția și a controlat-o în geantă, iar fiul meu vitreg m-a concediat de la televiziune. Este deja vorba despre violență domestică. Se încadrează la capitolul violență economică. Nu a avut niciun motiv să mă dea afară, mai ales că am făcut performanță. Soțul meu nu va încerca să mă intimideze, eu sunt o femeie puternică. Am încredere în justiție și sunt convinsă că o îmi voi câștiga copiii să îi cresc în liniște”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.Tot ea a mărturisit că este victima violenței do-mestice și amenință că are martori care pot dovedi că ea a fost agresată de Silviu Prigoană.