Adriana Bahmuţeanu: "Am foarte multe operaţii estetice"

Adriana Bahmuțeanu: "Am foarte multe operații estetice"

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sâni, picioare, riduri, dar și alte imperfecțiuni au fost corectate de bruneta de la Antena Stars cu ajutorul medicului estetician. Dacă până acum toată lumea a crezut că Adriana are o frumusețe naturală, ei bine, vedeta a recunoscut că apelat la bisturiu, pentru a-și îmbunătăți imaginea.Am foarte multe operații estetice. Mi-am dorit să fiu frumoasă pentru soțul meu. Nu am silicoane, am o proteză mamară. Mi-am refăcut genunchii după ce am suferit un accident rutier. Mai am și alte operații, dar eu mi le-am plătit pe toate. Mă mâhnește ce spune soțul meu la televizor. Mă așteptam să mă respecte așa cum sunt, grasă, strâmbă. Eu nu l-am obligat să mă ia de nevastă. Putea să ia pe cine vrea. Am văzut că are foarte multe prietene în showbiz, poate să își refacă viața dacă vrea. Poate își va găsi jumătatea. El a avut niște prietenii foarte frumoase cu câteva doamne din showbiz", a spus Adriana Bahmuțeanu la "Un show păcătos", scrie libertatea.ro.