Adriana Bahmuţeanu, acuzată de soţ că minte cu neruşinare

Adriana Bahmuțeanu, acuzată de soț că minte cu nerușinare

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adriana Bahmuțeanu a lansat recent bomba că sunt zile în care n-are nici măcar un leu în buzunar, ca să-și cumpere un ziar și că se descurcă singurică, din salariul ei de la Antena 2, deși locuiește sub același acoperiș cu Silviu Prigoană. Șocantele declarații l-au stârnit pe Silviu, care le-a spus ieri apropiaților că Adriana minte cu nerușinare, nu de alta, dar ea nu a mai cumpărat de doi ani nicio publicație, fiindcă le citește pe internetul plătit de el. Tot omul de afaceri i-a oferit 3.000 euro luna trecută, ca să-și achite chiria atelierului de croitorie, asta pe lângă faptul că îi dă nevestei bani pentru țigări, benzină și haine. Un apropiat de-al lor ne-a spus cum stau lucrurile cu adevărat în casa lor: „Prigoană este cel care îi plătește pe cei opt angajați, din care două menajere, doi bucătari, o bonă și trei paznici. Tot el cumpără mâncare și cele trebuincioase în casă, că doar nu mă-nâncă separat, ci din aceeași oală, iar curățenia nu se face pe jumătate din vilă”. Pe lângă toate aceste cheltuieli lunare, Silviu își ajută mereu nevasta când rămâne fără bani: „Prigoană mi-a zis: «Aiureli! Îi plătesc țigările din plămâni, țoalele, telefonul și benzina, plus câte și mai câte». Tot de la el știu că i-a achitat factura de 800 lei, de telefon, unde are și internet ca să citească ziarele, așa că Adrianei nu-i trebuie un leu pentru a cumpăra o publicație, așa cum s-a plâns în ziarul Libertatea”, a mai dezvăluit respectiva sursă, pentru Libertatea. Silviu Prigoană este atât de supărat pe soția lui, din cauză că a pozat în victimă, încât a evitat să îi vorbească pe această temă. Nu de alta, dar n-a vrut să-l supere pe Maximus, băiatul lor de șase ani, care și-a sărbătorit ziua de naștere, scrie libertatea.ro.