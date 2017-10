Adrian Ţuţu a câştigat 120.000 de euro la „Românii au talent”, dar a rămas fără iubită

Adrian Țuțu a câștigat 120.000 de euro la „Românii au talent”, dar a rămas fără iubită

Ştire online publicată Vineri, 01 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Banii nu aduc fericirea întotdeauna. Cel puțin nu și în cazul rapperului Adrian Țuțu. Acesta a mărturisit că s-a despărțit de iubita lui după ce a câștigat prima ediție a show-ului „Românii au talent”. Adrian a povestit că, după ce a câștigat marele premiu în valoare de 120.000 de euro, și-a renovat apartamentul din Focșani și a investit în muzică. Cântărețul povestește că sora lui și Boier Bibescu au fost alături de el, după ce a câștigat „Românii au talent”, însă nu și iubita lui, de care s-a despărțit.„Mi-am renovat apartamentul de la Focșani. Am investit în mine, în videoclipuri, în piese. Restul banilor se află la bancă. De când am câștigat, Boier Bibescu a fost mereu alături de mine, are încredere în mine. Și sora mea a fost mereu cu mine. Am avut o iubită, acum nu mai am... M-am schimbat probabil, am alte priorități”, a mărturisit Adrian Țuțu, la emisiunea Happy Hour, de la Pro TV.